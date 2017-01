Bäuerinnen des Bezirks treffen sich in Gföhl

12.01.2017, 18:05 Uhr

Obfrau Ida Steininger und Josef Stangl, beide von der Bauernkammer Krems, Bürgermeisterin Ludmilla Etzenberger, LA Josef Edlinger und Bezirksbäuerin Regina Kaltenbrunner informierten über Neuerungen in punkto Landwirtschaft im Jahr 2017 und hielten Rückschau auf ein arbeitsreiches, vergangenes Jahr.

"Die Stadtgemeinde Gföhl legt 2017 den Fokus auf den Wohnbau. Es werden Reihenhäuser, Wohnraum für junge Familien und für betreutes Wohnen entstehen", erklärt Etzenberger. Sie lobt die gute Infrastruktur in der Stadt mit Ärzten, Kindergarten und Schulen. "Derzeit entsteht ein Kindergartenzubau in, der die Betreuung der Kleinkinder in der Region ermöglicht. Außerdem kommt ein Orthopäde und die Möglichkeit für Physiotherapien in das neue Gedesag-Gebäude am Hauptplatz", so die Stadtchefin, die auch einen Penny-Markt in Aussicht stellt.Bauernkammer-Obfrau Ida Steininger nennt bei ihrer Altjahresbilanz auch das die Auswirkungen des Russlandembargos auf die heimische Milchwirtschaft spürbar waren. "Wir Bauern planen, schaffen und produzieren viel und dafür bräuchten wir Sicherheiten, die es aber nicht gibt. Auch Naturkatastrophen wie im vergangenen Jahr Schnee und Frost, aber auch Dürre und Hagel machen uns zu schaffen und können für Ernteausfälle sorgen. Der Katastrophenschutz verfügt über 100 Millionen Euro, die jeweils zu 50 Prozent vom Bund und Land finanziert werden", teilt Steininger mit. Sie erinnert weiters, dass Abgabefristen für etwaige Förderanträge unbedingt zeitgerecht abgegeben werden müssen.Von großen Aktionen, die abgewickelt wurden sowie Erhöhungen in manchen Bereichen sprach der Kremser Bauernkammer-Experte Josef Stangl. Er berichtet über das umfangreiche Bildungsangebot beim Milchfachtag, Schweine-Fachtag, Zuchttag in Zwettl oder beim Euter-Fachtag. "Seit dieser Woche gilt wegen der Vogelgrippe die Stallhaltungspflicht für Geflügel auch in Österreich. Bis jetzt gibt es aber noch keinen Fall in Österreich und das soll auch so bleiben", meint er abschließend.2016 feierten die Bezirksbäuerinnen ihr 40-Jahr Jubiläum mit einem großen Fest. Darüber berichtete Regina Kaltenbrunner. Vor der Modenschau der Firma Gwand und Schuh Herzogenburg, sprach LA Josef Edlinger von Landflucht, über das Wahljahr 2016 und den Kampagnen der Landwirtschaft."Es ist wichtig, dass wir die Konsumenten informieren woher ihre Lebensmittel kommen und wer sie produziert und dass die Wertschöpfung, wenn man Produkte der Bauern vor Ort kauft, in der Region bleibt."