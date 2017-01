Volkshochschule Krems: Kurse un Vorträge 2017

02.01.2017, 14:06 Uhr

KREMS. Mit vollem Schwung startet die Volkshochschule Krems ins Frühjahrssemester 2017.220 Kurse an, in den Bereichen Fremdsprachen und Deutsch als Zweitsprache, EDV, Lebenshilfe, Fitness und Gesundheit stehen am Programm. Außerdem gibt es Angebote für Schüler und Maturanten, sowie Vorbereitungskurse für die Berufsreifeprüfung. Viele Vorträge runden das Angebot ab: Babycafe, Der Weinstock und seine Geheimnisse, Fit im Job, Gesund fallen: Sturzprophylaxe, Kuba & Rum - Reisevortrag & Degustation, Physik greifbar: CERN Beschleuniger: Fusionsenergie & Laser, Was brauchen pflegende Angehörige, Vorbereitungskurs "Neue Reifeprüfung": Mathematik - schriftliche Prüfung und viele andere mehr.

Beachten Sie auch die Workshops, wie "Das Leben gestalten" oder "Wie die Pflege zu mir kam", in denen in Kleingruppen über die Anforderungen bei der Pflege Angehöriger gesprochen wird und praktische Möglichkeiten zur Lösung der auftretenden Probleme dabei angeboten werden.Es gibt auch Vorträge und Gratiskurse, z.B. Unsere Welt verändert sich: Wie sicher ist Österreich? (Vortrag und Diskussion unter anderem mit Bundesminister Dr. Wolfgang Brandstetter), Französisch für Eltern, Kontrollieren Sie Ihre Ausgaben mit Microsoft Excel, Lebenslauf & Co: Rücken Sie sich ins beste Licht.Zu erwähnen sind auch die Möglichkeiten zur Förderung von Weiterbildung durch das Land Niederösterreich und die Arbeiterkammer. Genaueres darüber finden sie in unserem Kursprogramm und auf der Webseite www.vhs-krems.at.Die Kursanmeldungen sind ab 9. Jänner 2017 möglich: 02732-85798 bzw. www.vhs-krems.at oder im VHS Kursbüro, Fellnerhof, Obere Landstaße 10.Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 09:00 - 12:30 und Montag bis Donnerstag von 18:00 - 19:00.