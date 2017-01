120km Burgenland Extrem Tour

28.01.2017, 19:34 Uhr

Am 27.01.2017 um 04:30 Uhr stand Ultraläufer Lukas Hießmair des SC Neustift am Felde am Start der diesjährigen 24h Burgenland Extrem Tour.

Diese erstreckt sich über 120km oder vereinfacht gesagt, einmal rund um den Neusiedlersee.Hießmair fand gut in den Lauf und konnte bis zur Hälfte in Apetlon das Tempo hochhalten. Aufgrund der Kälte und der Anstrengung machte sich in der zweiten Hälfte eine fortdauernde Unterzuckerung breit.Aber durch die hervorragende Verköstigung auf der Strecke und einem etwas verringertem Tempo erreichte Hießmair nach 13 Stunden 48 Minuten und 46 Sekunden das Ziel in Oggau.Ein zufriedenstellendes Ergebnis und ein deutliches Ausrufezeichen für den diesjährigen Ultralaufcup.