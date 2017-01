Frauen Cafe – ein offener Begegnungsraum in Wörgl

Wörgl: Lea Produktionsschule |

WÖRGL. Jeden Dienstag an Schultagen, 9.00–12.00 Uhr, treffen sich Frauen aus verschiedenen Ländern in der LEA Produktionsschule in Wörgl, um gemeinsam Deutsch zu lernen. Es wird viel Wert darauf gelegt, dass die Frauen ungezwungen miteinander reden und auf spielerische Weise lernen. Ab 10:30 gibt es Tee oder Kaffee und mitgebrachten Kuchen oder Obst.

Das Programm wird nach Möglichkeit abwechslungsreich gestaltet - die Frauen werden in die Planung mit einbezogen. So wird zum Beispiel gemeinsam international gekocht oder Ausflüge organisiert. Beratungseinrichtungen werden vorgestellt, damit Frauen in Problemlagen wissen, wo sie sich informieren und wohin sie sich wenden können.

Das Frauencafe soll vor allem Frauen aus anderen Ländern die Möglichkeit geben, sich sozial zu vernetzen, sich leichter zu integrieren und Hemmungen mit der deutschen Sprache abzubauen.

Es ist keine Anmeldung notwendig, das Angebot ist kostenlos. Auch Frauen mit Kleinkindern sind willkommen.