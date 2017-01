Breitband-Internet: bis 2019 flächendeckend im Burgenland

05.01.2017, 16:24 Uhr

Mehr als 80 Prozent der Haushalte bereits jetzt mit Breitband-Internet versorgt

EISENSTADT. Im Jahr 2014 handelte Landtagspräsident Christian Illedits mit den führenden Internet-Providern einen Breitband-Pakt aus, der ein Investitionspaket von rund 31 Millionen Euro bis zum Jahr 2019 vorsieht. „Das Ziel ist es, bis zum Jahr 2019 flächendeckend mindestens 100 Megabit anbieten zu können“, so Illedits.Bislang seien 15 Millionen Euro investiert worden. Dadurch konnten 14.000 Haushalte zusätzlich mit hohen Bitraten versorgt werden.

6 Millionen für Breitbandinternet-Ausbau

„Digitaler Dorfplatz“



ÖVP-Kritik: „Andere Bundesländer ziehen davon“

Burgenland auf Platz zwei

Heuer werden rund sechs Millionen Euro für den Ausbau des Breitband-Internet im Burgenland zur Verfügung stehen. Neben weiteren zwei Millionen aus dem Breitband-Pakt kommen rund 4,7 Millionen Euro aus der „Breitband-Milliarde“ des Bundes. Die bisher breitbandlosen Gemeinden Jabing und Loretto werden durch die Förderungen vollständig mit schnellem Internet erschlossen.„Wir befinden uns inmitten einer der größten Ausbau-Initiativen, nach deren Abschluss 50 bis 70 Gemeinden mit neuer Breitbandtechnologie ausgestattet sein werden“, betont Illedits.Zusätzlich soll 2017 der Ausbau kostenloser „WLAN-Hotspots“ in den Gemeinden vorangetrieben werden. „Bis 2020 in jeder burgenländischen Gemeinden ein ,digitaler Dorfplatz‘ – das ist eine ebenso schöne wie machbare Vision“, so SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich.Weniger positiv bewertet die ÖVP die Entwicklung des Breitband-Ausbaus im Burgenland. ÖVP-Klubobmann Christian Sagartz sieht die anderen Bundesländer davon ziehen. „Während andere Bundesländer dreistellige Millionen-Euro-Beträge von SPÖ-Minister Leichtfried erhalten, wird das Burgenland mit 4,7 Millionen Euro abgespeist“, so Sagartz.Der Burgenland-Anteil an der Breitband-Milliarde hängt mit der „guten Ausbausituation“ zusammen, heißt es aus dem Büro von Landtagspräsidenten Christian Illedits. Demnach sind mehr als 80 Prozent der burgenländischen Haushalte mit Breitband-Internet versorgt. Damit liege man im Bundesländervergleich hinter Wien auf Platz zwei.