Christkind in Kinderheimen

30.12.2016, 20:22 Uhr

Wiener Neustadt (Red.).

Die Unternehmer Dominika und Joachim Grasel nützen die Weihnachtszeit immer für ein ganz besonderes Projekt. Neben Spenden an österreichische Organisationen spielen sie gemeinsam mit Sohn Marcell jedes Jahr in der Weihnachtswoche Christkind in drei Kinderheimen in Sopron.Die Kinder bekommen ein großes, persönliches Geschenk überreicht. Dazu gibt es, wie sollte es bei einem Süßwarengroßhändler anders sein, ein großes Sackerl voll Süßigkeiten. Die Kinder dankten es der Familie Grasel mit einem strahlenden Lächeln. Besonders berührend: Ein Waisenkind freute sich so über ihre Schokolade, dass sie sie sogleich auspackte und mit allen Anwesenden, darunter auch die Familie Grasel, teilte."Es ist wichtig dankbar zu sein, wenn es einem gut geht und auch an die zu denken, mit denen es das Leben nicht so gut gemeint hat. Wir freuen uns, den Kindern eine kleine Freude bereiten zu können", erklärt Dominika Grasel, die sich jedes Jahr eine Liste mit den Wünschen schicken lässt und die Geschenke für die Kinder aussucht.