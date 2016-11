So spannend war das 120 Sekunden Finale

01.12.2016, 09:01 Uhr

Ein intelligenter Schuh ist die beste Idee Niederösterreichs

Input für die Wirtschaft



Die strahlenden Sieger

ST. PÖLTEN. Saunaschal, Dating App und Fitnessbox. Beim großen 120 Sekunden Finale zeigten sich die Niederösterreicher von ihrer kreativen und Innovativen Seite."Nicht nur die Location ist heuer neu, sondern alle Jahre wieder sind es auch die Ideen. Und sie werden mehr und besser", so Bezirksblätter-Geschäftsführer Oswald Hicker. Einen Input für die positive Entwicklung sieht damit auch Bezirksblätter-Geschäftsführer Ewald Schnell: "Diese Ideen sind es wert, umgesetzt zu werden.Begeistert von der Umsetzung der Ideen ist Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav: "Es gibt unglaublich viele kreative Menschen in Niederösterreich."Für Sonja Zwazl, Präsidentin der Wirtschaftskammer Niederösterreich ist es wichtig, dass jemand, der sich selbstständig macht, auch erfolgreich ist. "Wichtig ist es an seine Idee zu glauben und jede Unterstützung anzunehmen", so Zwazl.Markus Raffer entwickeltet den WALKASSIST, einen intelligenten Schuh zur Hinderniserkennung, der blinden und sehbeeinträchtigten Menschen den Alltag erleichtern soll. "Ich habe nicht mit dem ersten Platz gerechnet", so Markus Raffer aus Wiener Neustadt. Jetzt steht allerdings wieder Arbeit am Programm: "Wir sind am weiterentwickeln der Pläne. Aktuell ist es der vierte Prototyp", fügt er hinzu.Den zweiten Platz teilen sich Markus Mellman mit der Dating App Dandidate und Andreas Ascher mit der Fitbox.

