2017: Öffis, Wohnen und Arbeit

30.12.2016, 00:00 Uhr

LIesing wächst auch in neuem Jahr weiter - und bekommt eine bessere Ost-West Verbindung.

LIESING. Die wichtigsten Projekte, die für das laufende Jahr geplant sind, im Überblick:Nahe der U-Bahn-Station Alterlaa entsteht ein neues Stadtviertel. Im Süden wird bereits gebaut. Im Frühjahr startet der zweite Bauteil. Für das gesamte Stadtviertel sind Parkflächen in der Größe von 30.000 Quadratmetern vorgesehen, das entspricht rund vier Fußballfeldern.Für den Teil Wiesenstadt läuft gerade die Flächenwidmung. Eine Bürgerinitiative hat sich gebildet und kämpft gegen die geplante Bauhöhe bis zu 35 Metern. Weitere Forderungen sind Erhöhung der Stellplatzverpflichtung, Schallschutzwände zur U-Bahn sowie einen Lift bei der U6-Station. Unterstützung erhalten sie dabei vom Bezirk. Ein diesbezüglicher Antrag wurde von SPÖ, Grüne, Pro23 und Neos angenommen.

Geplant ist hier eine Symbiose zwischen Arbeit und Wohnen. Das Areal soll zu einem Hotspot im Süden Wiens werden: Rund 1.500 Wohnungen und 700 Arbeitsplätze kommen. Sechs Hektar Grünfläche sind in Planung.Als Leuchtturmprojekt ist der Schulcampus Atzgersdorf bereits in der Planung. In der Walter Jurmann Gasse bei der Breitenfurter Straße. Rund 600 Schüler sollen hier 2021 die Schulbank drücken. Gebaut werden Volksschule, Neue Mittelschule, Kindergarten und sonderpädagogische Klassen. Heuer laufen die Planungsarbeiten, Baubeginn ist 2018.Es ist geplant, die kulturelle Zwischennutzung im alten Industriebau als Dauerlösung zu installieren. Eine sanfte Sanierung ist dafür absolut notwendig – etwa der Einbau einer Heizung. Die Gespräche laufen bereits, so Bezirksvorsteher Garald Bischof. Er hofft, noch heuer den Fahrplan präsentieren zu können.Die Einführung des Parkpickerls in Favoriten am 4. September 2017 hat für Liesing auch positive Auswirkungen: Die Ost-Westverbindungen de Buss-Linien wird verbessert.Der 17A fährt ab September über das Wienerfeld hinaus bis nach Inzersdorf.Die Intervalle des 66A werden verdichtet.Der 67A fährt die Schnellbahn-Station Blumental über die Rosiwalgasse an.Die Linie 65A startet vom Reumannplatz über die Troststraße bis hin nach Inzersdorf, Zetschegasse.Der Bus 67B verbindet den Großmarkt mit der U6 und der U1. Durch die Verlegung an die Oberlaaer Straße werden die Industriebetriebe entlang der Vorarlberger Allee angefahren.