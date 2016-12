Musik, Kultur und gute Laune

21.12.2016, 00:00 Uhr

Tamara Trojani und Konstantin Schenk betreiben ein Dinner-Theater bei Schönbrunn.

LIESING/MEIDLING. Ein altes Konzept neu belebt gibt es in Schönbrunn: Gleich beim Meidlinger Tor gibt es das Schönbrunner Stöckl. Hier gibt es nicht nur ausgezeichnetes Essen und Trinken, sondern auch ein Theater, das unterhaltsame Kultur auf höchstem Niveau bietet.Die Liesinger Künstlerin Tamara Trojani und ihr Bühnenpartner Konstantin Schenk haben sich mit dem "Dinner-Theater" einen Traum erfüllt. Die Opern-Diva sowie der Dirigent und Pianist stehen hier alleine oder mit einem Gast auf der Bühne. Neben musikalischer Comedy und Doppenconferencen zu Dritt erwartet die Gäste auch ein mehrgängiges Menü. Gegessen wird in den Programm-Pausen.

Silvester mit Rosalinde Haller

Nartürlich laden Trojani und Schenk auch zum Jahreswechsel. Um 20 Uhr startet die Show mit Theaterköchen und Tanzmusik von der Prager Comedy Band. Stargast ist Rosalinde Haller, die einen Blick in die Zukunft wagen wird.Aber auch im neuen Jahr wissen die beiden Wirtsleut, was am Theater gespielt wird. Etwa ihr neues Programm "Aber bitte ohne Fett", das am 20. Jänner startet. Am 27. Jänner kommt wieder Waltraut Haas auf die Bühne. Und ab 17. Februar startet wieder das Erfolgsprogramm "Yes, Sir!", ein Rendezvous mit Zarah Leander.Nähere Infos, Karten und Reservierungen gibt s unter 0660/63 63 200 oder www.schoenbrunnerstoeckl.com