Fost a Frühlingstour....

23.12.2016, 05:47 Uhr

Und waun net viel Zeit dazua bleibt die Natur so richtig zu genießen, is am gscheitern, ma , geht auf den Hochstadlberg.Und a grod des richtige für meine kurzen Haxerln und dem imma mehr werdenden Schnee.Imma schön langsam...is auffi gaunga. Und imma wieda den Blick der Sonne entgegen.Noch net amol 1 Km is ma jo schon aum Gipfelkreiz...... und do hob i ma echt Zeit loss´n , dieses Wunder der Natur zu genießen.Gaunz allan und ohne Hektik is der Tog umegaunga..... und nochdem i a bissal Probleme beim Abstieg ghobt hob.... (Sturz und owe-kugglt) bin i wieda guten Mutes noch Hause gekommen.Soooooo schän do om.