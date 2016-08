Ein flottes Tänzchen bei den Silberhelmen

31.08.2016, 00:00 Uhr

Am Wochenende steppte beim Fest der Freiwilligen Feuerwehr Schrambach nicht nur der Bär.

SCHRAMBACH. (srs) "Seit 10 Jahren beschäftige ich mich schon mit dem Linedancing", strahlte Sonja Hochreiter, welche mit ihrem Mann Christian den Eröffnungstanz beim Fest der Freiwilligen Feuerwehr Schrambach beging. So zogen verschiedene Linedance Gruppen aus ganz Niederösterreich auch Peter und Christa Blaimauer in ihren Bann, die mit Tochter Jasmin und Schwiegersohn Pelak Mensur feierten. Am Samstag sorgten die Schöpfl Buam für tolle Stimmung, bevor beim Frühschoppen am Sonntag die Musikkapelle Lilienfeld aufspielte und die Feuerwehrgranden Anton Weiss, Johann Weiß, Josef Prack und Werner Wallner zusammentrafen.