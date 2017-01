Skijöring im St. Veiter Schnee

21.01.2017, 19:47 Uhr

350 Zuschauer verfolgten das spannende Winterrennen in der Gölsentalgemeinde.

ST. VEIT. Strahlender Sonnenschein, tiefe Minusgrade, knirschender Schnee – es herrschten die besten Voraussetzungen für das Skijöring des Oldtimerclubs 9020 Kropfsdorf in St. Veit. Nach einer Woche Vorbereitungszeit, die Piste wurde bestens vorbereitet, konnte am Samstag um 13 Uhr der Startschuss erklingen.Insgesamt standen 15 Teams am Start: Sechs Starter mit Autos, neun Teams in zwei Motoradklassen. Nach zwei Ausscheidungs- und zwei Finalläufen in den Klassen standen die Sieger fest.

Motorradklasse I konnte das „Team Vonwald“ mit Fahrer Franz Vonwald und Skifahrer Fritz Perthold für sich entscheiden. Die Motoradklasse II gewann das Team „Trial Team Traisental“ mit Fahrer Florian Figl und Skifahrer Dominik Heindl. Die Pkw-Klasse gewann Team „LIWI KTK“ mit Fahrer Daniel Liebhaber und Skier Martin Kübler.Für besonderes Aufsehen sorgte Mario Schildböck mit seinem „außerirdischen Boliden“, auch der Start der Freiwilligen Feuerwehr St. Veit mit einem John Deer Gator sorgte für Heiterkeit. Gerhard Lechner und sein „Hüttenteam“ sorgten für die Verpflegung der Teams und der Zuschauer. Mit Tee und Glühwein wurde gegen die Kälte angekämpft. Alles in allem wieder eine wunderbare, erfolgreiche Veranstaltung des Oldtimerclubs. Der Riesenandrang an Zuschauern dankte es Toni Lechner und seinem Team", freute sich Christine Lechner.