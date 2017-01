21.01.2017, 17:58 Uhr

TRAUN (red). Vom Balkon eines Einfamilienhauses in Traun stürzte das Kleinkind in die Tiefe.

Weitere Untersuchungen im Med Campus IV

Das Unglück passierte am 21. Jänner 2017 gegen 14:30 Uhr. Die Mutter des fünfjährigen Buben musste kurz auf die Toilette. Genau in diesem Moment dürfte der Nachwuchs auf den Balkon gegangen und über das Geländer etwa vier bis fünf Meter in die Tiefe gestürzt sein.Der junge Bub erlitt offensichtlich eine Rissquetschwunde am Kinn und wurde zu weiteren Untersuchungen vom Rettungsteam in den Med Campus IV in Linz eingeliefert.