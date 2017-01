„Tat.Ort Jugend“: Linz-Land hat die aktivste Landjugend Oberösterreichs

09.01.2017, 06:54 Uhr

KEMATEN-PIBERBACH (nikl). Von der Brauchtumsveranstaltung bis zur Projektarbeit: 15 Bezirkssieger ritterten beim Kongress 2017 der oberösterreichischen Landjugend um den Titel der „Aktivsten Ortsgruppe“. Kematen-Piberbach hatte die Nase vorn.

Bilanz spricht für die aktivste Ortsgruppe

KEMATEN-PIBERBACH (nikl). Mit einem Freudenschrei kamen die engagierten Mitglieder der Landjugend Kematen-Piberbach auf die Bühne um sich feiern zu lassen.Was zeichnete die aktivste Ortstgruppe Oberösterreichs aus? Eine eigene Volkstanz- und Theatergruppe, knapp 150 Mitglieder und 300 Bildungsstunden 2016 gesammelt. Darüber hinaus hat man beim Jahresthema 2016 „Tat.Ort Jugend“ eine der besten Projekte umgesetzt.

Kematen-Piberbach hat „angepackt und zamgeholfen“

365 Tage volles Engagement gezeigt

„Kein Zweifel an dem Landessieger“

15.000 Aktivitäten pro Jahr in Oberösterreich

„Pack ma an, helf ma zam“, mit dieser Aktion beteiligte sich die engagierte Jugend bei der Sanierung des Pfarrheims. Dafür wurde selbst Hand angelegt bei der Baustelle, eine Mostkost organisiert und durch die Teilnahme am Kematner Theater das Vorhaben unterstützt. Zusätzlich veranstaltete die Landjugend Kematen-Piberbach den Landesentscheid beim Pflügen durch und absolvierte zahlreiche Volkstanzauftritte.Christoph Huber, einer der beiden Obmänner der Landjugend Kematen-Piberbach, sieht das Engagement der Ortsgruppe bestätigt: „Wir, die Landjugend Kematen-Piberbach, fühlen uns durch die Auszeichnung als „aktivste Ortsgruppe“ der Landjugend Oberösterreich sehr geehrt. Unsere Ortsgruppe zeigt bei den zahlreichen Veranstaltungen im ganzen Jahr vollen Einsatz.“Huber ist sich auch sicher was den Ausschlag für den Sieg gegeben hat: „Die Organisation des „Landespflügen 2016“ war sicher ein Hauptgrund, dass wir zur aktivsten Ortsgruppe des Landes gewählt wurden.“Weitere Informationen zur Landjugend Kematen-Piberbach findet man hier In der ersten Reaktion ist auch Kematens Bürgermeister Markus Stadlbauer überzeugt: Es gibt keinen Zweifel, dass die Landjugend Kematen-Piberbach aufgrund der vielen Aktivitäten zur aktivsten Ortsgruppe des Landes gewählt wurde. Ich freue mich, dass der Einsatz der engagierten Jugendlichen gewürdigt wurde.“Erstmals wurden heuer bei der Landjugend die aktivsten Ortsgruppen Oberösterreichs ermittelt. Mit 218 Ortsgruppen führt die Landjugend im Bundesland 15.000 Aktivitäten durch.