30.12.2016, 10:37 Uhr

LEONDING (red). Vielseitiges Engagement für das Unternehmen und die oö. Industrie: Dafür wurde Johannes Mahringer, Geschäftsführer der Wacker Neuson Linz GmbH in Hörsching, nun ausgezeichnet.

Der Spartenobmann der oö. Industrie, Günter Rübig, überreichte die „Wirtschaftsmedaille der WKOÖ in Silber“. Einer der Meilensteine in der Karriere des Ausgezeichneten ist der Werksumbau in Hörsching.Weitere Informationen zum Unternehmen Wacker Neuson findet man hier