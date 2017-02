Super Bowl Night live und hautnah erleben: Mega-Party in der Plus City und im größten IMAX-Saal Österreichs

In der Plus City und im Hollywood Megaplex steigt am Sonntag, 05. Februar ab 20 Uhr, die große Super Bowl-Party.Das Finale der NFL, der American Football-Profiliga, kann man auf zwei Mega-Screens live und hautnah miterleben - darunter Österreichs größter IMAX Saal mit knapp 600 Sitzplätzen und einer Leinwandgröße von 330m²!Spektakuläres RahmenprogrammGarniert wird der Abend mit einem spektakulären Rahmenprogramm:Verschiedene Acts wie DJ Rene Rodrigezz und DJ CoverrunCheerleader-Show mit den Millenium Dancers (Vize-Weltmeister und 12fache Staatsmeister)Expertenrunde mit den Steelsharks TraunMarchingbandXbox Pregame AreaAußerdem kann man ein Auto gewinnen (Win a brand new Mini powered by BMW Höglinger Denzel)

Verschiedene BereicheFan Zone – Freier Eintritt:Public Viewing, mit MEGA LED WALL, X-Box Pregame Area, DJ´s, Cheerleader Show Millenium Dancers & Steelsharks Diamonds, Expertenruden mit den Stars der Steelsharks Traun, Mini AutoverlosungRed Zone: 15 EuroZugang zur Fan Zone + Kinoticket im IMAX SaalEnd Zone: 79 EuroEintritt in den VIP-Bereich im Obergeschoß, VIP Sitze im IMAX, all you can eat & drink die ganze NachtTickets gibt’s auf www.megaplex.at und unter superbowl@eventlager.at