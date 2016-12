Diebstahl von Edelmetallmünzen – Polizei stellt Verdächtigen

30.12.2016, 10:06 Uhr

Nach dem Diebstahl von Münzen am 27. Dezember 2016 in Linz-Pichling konnte die Linzer Polizei am 29. Dezember 2016 einen Verdächtigen beim Verkauf festnehmen.

LINZ. Wie die Polizei bereichtet, wollte ein 50-jähriger Mann aus Linz auf einer Internetplattform zwei Edelmetallmünzen aus Platin im Wert von 2400 Euro verkaufen. Ein Interessent meldete sich per E-Mail und verabredete sich mit dem Verkäufer am 27. Dezember 2016, um halb vier Uhr nachmittags, an der Wohnadresse des 50-Jährigen in Linz-Pichling. Bei dem Verkaufsgespräch vor Ort kam der Interessent dem 50-Jährigen verdächtig vor und er wollte den Verkauf abbrechen. In diesem Moment schlug der Interessent dem 50-Jährigen gegen den Arm, ergriff die beiden Münzen und flüchtete. Beim Versuch, dem Täter nachzulaufen, stürzte der Bestohlene im Stiegenhaus und gab auf. Eine der Münzen war dem Täter hinuntergefallen. Der Geschädigte fand diese vor seiner Wohnungstüre. Eine sofortige Fahndung nach dem Täter verlief ergebnislos.

Platinmünze sichergestellt

Am 29. Dezember 2016, gegen 15.45 Uhr, betraten zwei Männer eine Bank in Linz-Innere Stadt und boten eine Platinmünze zum Verkauf an. Der Bankangestellte schöpfte Verdacht und verständigte die Polizei. Die beiden Männer, ein 18-Jähriger aus Linz und ein 16-Jähriger aus Leonding, konnten angehalten und festgenommen werden. Die Platinmünze wurde sichergestellt und dem Opfer ausgefolgt. Der 50-Jährige erkannte den 18-Jährigen als Täter wieder. Dieser zeigte sich geständig. Die Beschuldigten werden auf freiem Fuß angezeigt.