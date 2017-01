Linz : Theater des Kindes |

Oh, wie schön ist Panama



Ein großes Abenteuer mit Tiger und Bär für alle ab 3 Jahren

Von Alexander Kratzer nach dem Kinderbuch von Janosch

Wiederaufnahme im Herbst 2016 | Dauer 45 Minuten

Regie A lexander K ratzer Musik Karl L indner Ausstattung Isabella Reder

Regieassistenz Judith Weiß Lichtdesign Gerald Kurowski

Spiel Simone Neumayr, Ines Stockner

Eines Tages findet der kleine Bär am Fluss eine Kiste, auf der

„Panama“ steht und die herrlich nach Bananen duftet. Der kleine

Bär und der kleine Tiger beschließen, nach Panama auszuwandern.

Dort ist sicherlich alles viel schöner, größer und überhaupt

besser als zu Hause. Sie machen sich auf die Reise und lernen den

Maulwurf, einen Frosch und viele andere Tiere, ja sogar den großen

starken Löwen kennen, aber die wissen auch nicht, wo Panama genau

liegt. Erst die Krähe kann ihnen wirklich helfen, sie zeigt ihnen von einem

Hügel aus die Welt von oben, und dieses Land, das sie von dort aus sehen, ist so

wunderschön, dass es nur Panama sein kann.



In Kooperation mit: AK OÖ, Kinder- und Jugendhilfe OÖ