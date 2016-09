Vortrag und Gespräch "Fairer Handel" in der Emmausstube in Mariapfarr

Mariapfarr: Emmausstube |

mit Adrie Danner, Referentin für Bio-Fair, St. Pantaleon

Tauchen Sie ein in die Welt des Fairen Handels. Erfahren Sie mehr über die typischen Produkte aus dem Fairen Handel, wie z.B. Kakao, Kaffee oder die Banane. Und lernen Sie kennen, wofür der Faire Handel steht!



* Was sind die Prinzipien

* Wer kontrolliert das und wie sieht das in der Praxis aus?

* Oder was bedeuten die Ausdrücke FAIRTRADE, fair trade, fairer Handel,

FAIRTRADE Gemeinden, usw.