50 Jahr Lungauer Volkskultur

28.01.2017, 23:59 Uhr

Lungauer Brauchtumspferdeschlittenfahrt

Am Samstag, den 28. Jänner 2017 fand in St. Michael zum Jubiläumsjahr 50 Jahre Lungauer Volkskultur das Lungauer Brauchtumspferdeschlittenfahrt statt. Die Gespanne stellten sich in der Essl-Auf und fuhren entlang der Muhr zum Trainingsplatz in St. Michael. Die Veranstalter: Reitergruppe Ermannsdorf Schloss Moosham, die Reitergruppe Lungau & Tourismusverband St. Michael begrüßten den LA BGM Manfred Sampl, Gauobmann Eduard Fuchsberger sowie weiter Ehrengäste und Zahlreiche Besucher am Trainingsplatz. Es folgte die Vorstellung alter Pferdegespanne und Nostalgie Skifahrer.