Erste Fotos vom heutigen Vereinigten-Festumzug in Tamsweg gibt's hier!

22.01.2017, 13:30 Uhr

Die Vereinigten zu Tamsweg erweisen zur Stunde ihrem neuen Kommissär, Reinhard Wieland, in einem Festumzug mit prächtigen Wagenbauten, die Ehre.

TAMSWEG. Alle drei Jahre richten die Vereinigten zu Tamsweg zu Ehren ihres neu gewählten Kommissärs einen Festzug aus; und dieser Tag ist heute! Der Aufwand rund um den Vereinigten-Festzug dient hauptsächlich der Huldigung des Kommissärs, der alle drei Jahr gewählt wird. Jeder Vereinigte kann bei diesem Festzug mitmachen. Viele Wagenaufbauten und Figuren, die in den Wochen seit der Wahl beim "Andingens" (am Abend des Neujahrstages) gebaut wurden, nehmen Bezug auf das Leben und den Beruf des Kommissärs sowie seiner Familie. Dabei gestalten die unterschiedlichen Gewerbe, Berufs- oder Interessensgruppen etc. ihre eigenen kreativen Festwagen.

Ehrengäste aus Politik, Kirche, Wirtschaft...

Am Marktplatz in Tamsweg präsentieren sich zur Stunde die einzelnen Gruppen dem Kommissär, Reinhard Wieland und seiner Gattin Karin, sowie den vielen Ehrengästen und den zahlreichen Schaulustigen aus Nah und Fern. Unter den Ehrengästen gesichtet wurden unter anderem Landeshauptmann und Vereinigtenmitglied Wilfried Haslauer, Salzburgs Erzbischof Franz Lackner, die Altkommissäre Max Kandolf, Raimund Schiefer, Hermann Maier, Florian Frühstückl, Lambert Krist, Karl Maier, Gerhart Bernofer.