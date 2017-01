Lungauer Brauchtumspferdeschlittenfahrt

AT

Sankt Michael im Lungau: Essl-Au |

Samstag, 28. Jänner 2017

11:45 Uhr: Aufstellung der Gespanne in der Essl-Au (Nähe OMV)

12:00 Uhr: Abfahrt der Gespanne entlang der Murpromenade

13:00 Uhr: Eintreffen & Vorstellung der Gespanne am Trainingsplatz (Nähe Grubermühle - Hofermarkt)

15:00 Uhr: Rückfahrt der Gespanne



- Vorstellung alter Pferdegespanne

- Nostalgie-Skifahrer

- Schätzspiel

- Alphornbläser



Für das leibliche Wohl & musikalische Unterhaltung wird bestens gesorgt!



Veranstalter: Reitergruppe Ermannsdorf Schloss Moosham, Reitergruppe Lungau & Tourismusverband St. Michael.



Auftaktveranstaltung zum Jubiläumsjahr 50 Jahre Lungauer Volkskultur.



Hunde sind an der Leine zu führen. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung.