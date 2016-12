Lungau - das war der März 2016

26.12.2016, 09:58 Uhr

Im März 2016 waren in den Bezirksblättern Lungau viele spannenden Berichte zu lesen - einen Auszug finden Sie anbei:

St. Michael feiert sein Jubiläum

Foto: Peter J. WielandST. MICHAEL (pjw). Am 9. Juli 1416 hat Erzbischof Eberhard III. von Neuhaus den Ort St. Michael zum Markt erhoben. "Die Markterhebung vor 600 Jahren hat wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung St. Michaels gehabt", erzählt Bürgermeister Manfred Sampl. "Es bedeutete für die Marktteilnehmer nämlich bestimmte Privilegien – wie Zollvergünstigungen, Ausnahmen bei Handelsbeschränkungen, etwa die Erlaubnis des Anbietens von Waren/Gütern, die außerhalb von Marktzeiten nicht erlaubt waren. Zudem bekam der Markt St. Michael die niedere Gerichtsbarkeit, das Recht der Wahl eines Marktrichters, das Recht der Einhebung von Abgaben und Steuern, die zum Teil im Topf der Marktgemeinde blieben. All das hat St. Michael zur attraktiven Metropole des Handels gemacht und ihm zum Aufschwung verholfen", erklärt Bürgermeister Sampl. Das Amt des Bürgermeisters gibt es in St. Michael übrigens erst seit 1849, zuvor gab es die Marktrichter.

Hohe Auszeichnung für Dechant Markus Danner

Bild des Monats März

Reinfried Schröcker komponiert den St. Michaeler Marsch anlässlich des Jubiläums. Dazu hat es auch einen Texter-Wettbewerb unter den St. Michaelern gegeben.Gewonnen hat diesen die "St. Michaeler Marschdichterwerkstatt". Ihr Text mit dem Marschtitel "Marsch hoch St. Michael" konnte eine fachkundige Jury der Marktgemeinde überzeugen.Ein weiteres Highlight des Eröffnungsabends sind Interview-Runden mit Zeitzeugen aus der Vergangenheit."Hier werden Leute vor den Vorhang geholt, die nicht so sehr im öffentlichen Leben stehen, aber vieles zu erzählen wissen", freut sich Bürgermeister Manfred Sampl. "Sie werden zum Beispiel über Volksfeste berichten, die es heute nicht mehr bei uns gibt – beispielsweise 'Dosenschießen' usw._________________________________________________________________________Foto: Karl Moser jun.TAMSWEG (pjw). Dechant Markus Danner wird für seine langjährige Tätigkeit als Bezirksschützenkurat von den Tamsweger Schützen als erster Lungauer mit der Hans-Paarhammer-Medaille ausgezeichnet. Bezirksschützenmajor Albert Planitzer erklärt: "Prälat Univ.-Prof. Dr. Hans Paarhammer ist Landesschützensuperior der Salzburger Schützen und geistlicher Assistent für Heimat- und Brauchtumspflege in Salzburg seit 1990 und hat in dieser Funktion Großartiges für das Salzburger Schützenwesen geleistet."_________________________________________________________________________Foto: Peter J. WielandMAUTERNDORF (pjw). Im Falstaff-Restaurantguide 2016, der wie gewohnt auch im Jahr 2016 Mitte März veröffentlicht wurde, wird das Mesnerhaus in Mauterndorf, das Josef und Maria Steffner führen, auf Platz sechs der besten Restaurants Salzburgs gelistet. Das Mesnerhaus erreichte von 100 möglichen Punkten 94.