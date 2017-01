St. Michaeler Österreichischer Meister im Eisstocksport

23.01.2017, 09:54 Uhr

Bei den 60. Österreichische Meisterschaften U19 im Eisstocksport wurde die Mannschaft mit Patrick Rettenbacher aus St. Michael im Lungau Österreichischer Meister.

Patrick Rettenbacher ist Mitglied beim Verein "EV Rottendorf/ Seiwald" in Feldkirchen (Kärnten). Am 21. Jänner fanden in der Stadthalle Villach/Kärnten die 60. Österreichische Meisterschaften im Eisstocksport statt. In der Klasse U19 wurde die Mannschaft rund um Rettenbacher Österreichischer Meister.