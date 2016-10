Filmcasino: Kino für die ganze Familie

05.10.2016, 13:03 Uhr

Vom Stummfilm bis zum Kinderfilm: Neuer Themenschwerpunkt für die ganze Familie.

MARGARETEN. Das Filmcasino in der Margaretenstraße 78 setzt ab Oktober mit der Reihe "Filmwunder" einen neuen Themenschwerpunkt, der vor allem Familien ansprechen soll. Laut Filmcasino soll "die Wundermaschine Kino erlebbar werden". Heißt konkret: Bis Weihnachten wird mit besonderen Juwelen der Filmgeschichte eine Zeitreise durch die Kinogeschichte geboten. Der Bogen reicht von frühen Stummfilm-abenteuern mit Live-Musik bis zu Premieren neuer Filme.

Den Anfang macht der Kinderfilm "Mein Nachbar Totoro" am Samstag, 15. Oktober, um 14 Uhr. Weiter geht es mit einem ausgewählten Kurzfilmprogramm des Komikers Buster Keaton am Samstag, 11. November, ebenfalls um 14 Uhr. Alle Filme werden in Deutsch gezeigt, der Eintritt beträgt jeweils 6 Euro.Alle weiteren Infos, das Programm und Reservierungen im Internet unter www.filmcasino.at oder telefonisch unter 01/587 90 62.