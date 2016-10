Olles Leiwand im Twin Cafe Pub, Großengersdorf

AT

, Hauptstraße 119 , 2212 Großengersdorf AT

TWIN , Hauptstraße 119 , 2212 Großengersdorf AT

Eine Band aus Bayern, die Austro-Rock singt? Das klingt doch zumindest schon mal sehr spannend. Seit 9 Jahren gibt es die Band Olles Leiwand aus dem Berchtesgadener Land mittlerweile. Und seit mehreren Jahren kommt sie zu Auftritten immer wieder nach Wien und Umgebung.

Am Freitag, 11.11. – also genau zum Faschingsanfang – gibt es die bayerische Austro-Coverband im Twin Cafe-Pub, Großengersdorf ab 20 Uhr zu hören. Hits, Raritäten und Kultsongs der bekannten österreichischen Musiker Wolfgang Ambros, STS, Georg Danzer, Rainhard Fendrich und anderen stehen auf dem Programm. Sänger Peter Mühlbauer: „Natürlich spielen wir auch die großen Hits, aber wichtiger sind uns eigentlich die nicht so bekannten Perlen dieser Musiker. Vielleicht trauen wir uns ja auch, ein paar eigene Songs zu spielen. Und wenn wir schon mal da sind, dann werden es auch sehr, sehr lange Abende!“

Eine Tischreservierung im TWIN empfiehlt sich, der Eintritt ist frei.







Bildtext:

zu1: Olles Leiwand - bayerische Austrorock-Band

zu2: Olles Leiwand mit Austropop-Legende Wolfgang Ambros