U-14 Hallenturnier

09.01.2017, 18:06 Uhr

Die 8 teilnehmenden Mannschaften spielten in zwei Gruppen um den Einzug in die Finalspiele.In Gruppe A sicherte sich der ATSV Deutsch Wagram ohne Punkteverlust den Gruppensieg gefolgt von der NSG Ulrichskirchen mit 4 Punkten. Dritter wurde USV Hauskirchen II vor dem SC Engelhartstetten.Mit Siegen in allen Spielen holten sich der SV Bad Pirawarth den Sieg in der Gruppe B. Zweiter wurde der ASV Asparn/Zaya mit zwei Siegen und einer Niederlage gefolgt vom SC Poysdorf mit 3 Punkten und USV Hauskirchen I.Der Turniersieg ging an den ATSV Deutsch Wagram mit einem klaren 6:0 Sieg gegen den SV Bad Pirawarth.Im kleinen Finale setzte sich der ASV Asparn/Zaya mit 6:1 gegen die NSG Ulrichskirchen klar durch.Die weiteren Plätze waren nicht so eindeutig, sondern bis zum Schluss heiß umkämpft und gingen an Hauskirchen II vor dem SC Poysdorf,USV Hauskirchen I und dem SC Engelhartstetten.Der SCU Poysbrunn/Falkenstein bedankt sichbei Eventmanager Hannes SCHWARZECKER für die Pokalspendenund bei ALLEN die zum Gelingen des Turnieres beigetragen haben.weitere Fotos und Infos unter: http://www.scu-poysbrunn-falkenstein.at/hallen--tu...