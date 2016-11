Es hängt noch EDLES an den Reben

22.11.2016, 16:32 Uhr

Bei der Trockenbeerenauslese werden nur ganz bestimmte Trauben verwendet. Diese werden sehr lange am Rebstock belassen, in der Hoffnung, dass ein feuchtwarmes Herbstwetter seinen Zweck erfüllt.Bei idealen Bedingungen entsteht eine Form von Fäulnis, die mit einem intensiven Pilzbefall verbunden ist. Dabei wird von der sogenannten Grauschimmelfäule gesprochen. Sie sorgt dafür, dass die Haut, nach und nach, ihre Funktion als Membran verliert und die Beeren austrocknen.Durch den Wasserentzug wird der Zucker in der Beere konzentriert, was zum letztendlichen typischen Geschmack einer Trockenbeerenauslese führt.Das bernsteinfarbene Erzeugnis ist sehr lange haltbar und gewinnt mit der Zeit an Qualität und Wert.