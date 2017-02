Ein Hundeleben ( 42 )

07.02.2017, 01:06 Uhr

Der 6.2.2017.... ein brandwichtiger Tag.Frauchen hatte ihn im Kalender rot angestrichen u.Herrchen bemerkte,absolut wert es in der Familienchronik zu vermerken.Mein Geburtstag....jaaaa ich bin 1 Jahr alt u.die Hauptperson u.mächtig stolz das alle mit mir gefeiert haben.Der ganze Vormittag hat sich gezogen wie ein Strudelteig,geregnet hat es auch,was sage ich geregnet....es hat geschüttet u.alle hatten mal wieder keine Zeit u.ich mußte alleine durch den Garten streifen,auch auf der Suche nach Futter unter den Vogelhäuschen,denn seit ein paar Tagen,gibt es nur noch 1x pro Tag was zu Fressen.Habe ich übrigens schon mal erwähnt,wie arm ich bin?Fast ein Schatten meiner selbst.Frauchen hat mich auch gleich in die Badewanne,damit ich Nachmittag zu meiner Geburtstagsfeier schön bin,aber die Zeit hat sich ja fast nicht verändert u.die Uhren sind nicht weiter gerückt.So hat es sich ergeben,das ich ein 2. mal in der Wanne gelandet bin u.Frauchen schon zornig wie eine Hummel war bevor sie zusticht u.ganz streng gesagt hat,Lucy es reicht.Ich konnte die Spannung fast nicht mehr ertragen,wann es endlich los geht mit der Feierei u.als Frauchen sagte,es gibt auch Geschenke,da bin ich fast ausgeflippt was so alles auf mich zukommt.Endlich war dann doch Kaffeezeit u.eine Torte ist auf dem Tisch gestanden,nein zwei.Eine war doch tatsächlich für mich ganz alleine u eine Kerze hatte die auch u.das war ein Würstchen.Dann haben alle gesungen" Happy Birthday liebe Lucy" u.ich habe kräftig mitgesungen.Alle haben mir die Pfote geschüttelt u.ich durfte mein Packerl aufmachen.Das war ganz schön groß u.eigentlich schon ein Paket.Leckerlis waren drinnen u.ein Spielzeug was ein Octopus ist u.Ossi heißt u.raschelt,wenn man ihn beißt u.ein schönes Lernspiel wo Frauchen gleich gesagt hat,das ist damit das Gehirn nicht rostig wird.Ein neuer Grisu war auch wieder dabei.Dazu muß ich sagen das wir den anderen schon ehr,sehr lange suchen.Der war doch wirklich eines Tages fort u.Hokus-Pokus-Verschwindibus.Ich will ja nix sagen,aber da ist ein großer Laubhaufen beim Teich.Den hat Frauchen im Herbst gemacht,damit dort Tiere überwintern u.ich denke das der Grisu da auch sehr gerne überwintern will u.im Frühjahr putzmunter sein wird,weil er doch so lange schlafen konnte u.sich gut erholen.Am Abend bin ich dann auf Frauchens Schoß gesessen,satt u.zufrieden,weil es doch so ein schöner Tag war u.da hat sie gesagt,Lucy du bist jetzt 1 Jahr alt,was in Menschenjahren ca.27 sind u.eigentlich schon eine große Dame.Da ist mir schlagartig klar geworden,ich bin jetzt erwachsen u.meine Welpenschonzeit endgültig vorbei u.ich muß jetzt wirklich brav u.vernünftig werden u.ein nützliches Mitglied der GesellschaftSo denke ich ist es jetzt an der Zeit Abschied zu nehmen.Nicht nur von meiner Jugend,sondern auch von all den lieben Menschen die mich ein Jahr lang durch mein Hundeleben begleitet haben.Die meine Geschichten,gelesen,mit mir gelacht,sich mit mir gefreut u.sich über mich amüsiert haben....dafür sage ich allen ein herzliches Dankeschön.Ich danke auch meinem Frauchen,die immer alles brav aufgeschrieben hat,obwohl sie manchmal an meinen Streichen fast verzweifelte.Aber ich verspreche ganz fest,ab jetzt wird alles besser.Frauchen sagt,man sieht sich immer zwei mal im Leben u.gute Freunde vergessen sich nicht.So will ich heute nicht "Tschüss" sagen,sondern auf Wiedersehen u.ab u.zu auch mal nachfragen ob es euch gut geht u.ihr alle gesund u.munter seit.Denn: https://youtu.be/RfsavAfapyI Also dann bis vielleicht mal wieder........irgendwann.Eure Lucy