Aus für Glashaus in Frauenkirchen

31.12.2016, 15:52 Uhr

Das geplante Riesenglashaus in Frauenkirchen - wir berichteten - wird nun doch nicht gebaut.

FRAUENKIRCHEN/ WALLERN. Werner Perlinger wollte in Frauenkirchen ein 14 Hektar großes Glashaus bauen. Der Gegenwind war allerdings sehr groß, eine Bürgerinitiative hatte sich gegen das Projekt an diesem Standort ausgesprochen, auch die ÖVP und NESt waren gegen das Glashaus.Jetzt zieht Werner Perlinger das Projekt in Frauenkirchen zurück."Der Gegenwind ist zu groß", so Perlinger. Er schließt aber nicht aus, dass das Projekt in einer anderen Gemeinde umgesetzt werden wird.

Gutes Projekt

Gratulation seitens der Grünen

"Um selbst zu profitieren haben Stekovics und Umathum ein wirtschaftlich gutes Projekt, das alle gutachterlichen Auflagen der Raumplanung erfüllte, blockiertund so lange mit Flugblättern, sozialen Medien und Medieninseraten schlecht gemacht,bis der Projektant das Interesse an der Investition in Frauenkirchen verloren hat! Die SPÖ Fraktion und ich als Bürgermeister können das nur mit Bedauern zur Kenntnis nehmen", so Bürgermeister Josef Ziniel."Ich gratuliere der Bürgerinitiative zu ihrem Erfolg! Dieser war nur durch den Mut und die Hartnäckigkeit vieler Frauenkirchnerinnen und Frauenkirchner möglich", freut sich auch Regina Petrik, Landessprecherin der GRÜNEN und Unterstützerin des Widerstands gegen das Agrar-Großprojekt auf politischer Ebene. "Hier zeigt sich, dass sich Widerstand gegen ökologisch bedenkliche Projekte lohnt. Und Landeshauptmann Niessl muss letztendlich akzeptieren, dass auch er nicht einfach über die Bevölkerung drüberfahren kann, nicht einmal in seiner Heimatgemeinde Frauenkirchen."