30.01.2017, 10:56 Uhr

Fahrräder in Bruckneudorf gestohlen

Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht zum 28.1.2017 mehrere Kellerabteile einer Wohnhausanlage in Bruckneudorf auf. Sie stahlen daraus fünf Fahrräder. Die Höhe des Schadens liegt im unteren vierstelligen Eurobereich. Eine Fahndung wurde eingeleitet. Die Täter verschafften sich Zutritt zu insgesamt sechs Wohnhausanlagen und gelangten durch Anwendung von Gewalt in die einzelnen Kellerabteile. Daraus stahlen sie die fünf Räder, von denen drei mit Fahrradschlössern zusätzlich gesichert waren.

