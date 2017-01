Fokus aufs "Netzwerken"

24.01.2017, 00:00 Uhr

Die Junge Wirtschaft im Bezirk Neusiedl hat 560 Mitglieder

NEUSIEDL AM SEE. Der Vorsitzende der Jungen Wirtschaft im Bezirk Neusiedl am See ist Gernot Zechmeister aus Gols. "Unser Fokus im Vorjahr und auch heuer wird auf die JW-Cafés liegen", erzählt er und erläutert dann gleich was das ist. "Wir besuchen einen Betrieb eines Jungunternehmers und danach einen Gastro-Betrieb, wo wir uns noch zusammen setzen und miteinander plaudern. Netzwerken und sich miteinander auszutauschen ist ganz wichtig", so Zechmeister.Seit dem Vorjahr gibt es auch das "Netzwerk Pannonia". Auch das soll 2017 weitergeführt werden. "Wir haben uns mit Jungunternehmern aus den Bezirken Eisenstadt und Bruck an der Leitha zusammen geschlossen und machen auch da Betriebsbesuche. Das ist sehr interessant und es bringt viel, wenn man sich auch bezirksübergreifend vernetzt."Weitergeführt werden soll auch der Punschstand vor Weihnachten. "Hier haben wir im Vorjahr innerhalb von vier Stunden 780 Euro für St. Anna eingenommen", so WK-Regionalstellenleiter Harald Pokorny. "Das ist eine starke Leistung."