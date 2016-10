Neudorf: Unterwegs mit Christian Mikula

07.10.2016, 13:38 Uhr

FeuerwehrmannSpricht man ihn auf einen weiteren Lieblingsplatz an, ist ganz klar das Feuerwehrhaus gemeint. Als Feuerwehrkommandant, bereits seit 18 Jahren an der Spitze, verbringt er viel Zeit mit seinen Kameraden bei Einsätzen oder mit einer Flasche Bier. "Der Zusammenhalt ist bei den Florianis ganz wichtig", erklärt Mikula und ergänzt, "ich bin mit Leib und Seele ein Feuerwehrmann."Pause machenWenn sich der Gemeindemitarbeiter einmal eine Pause gönnt, dann am liebsten im Park vis-à-vis der Gemeinde. Mit der Bank und den Grünflächen lässt es sich dort richtig relaxen. "In der Mittagspause oder nach Arbeit verbringe ich gerne dort ein bisschen Zeit. Der Park lädt zum Verweilen und zum Genießen ein", zeigt Mikula den BEZIRKSBLÄTTERN seine Lieblingsplätze in Neudorf.