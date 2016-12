Physiotherapie für Tiere in der Tierklinik Parndorf

07.12.2016, 00:01 Uhr

Die Tierklinik in Parndorf gibt es seit knapp vier Jahren. Jetzt wurde eine Physiotherapie dazu gebaut

Tiere werden älter

PARNDORF. In der Tierklinik in Parndorf gibt es für fast alle Bereiche einen Spezialisten. "Wir sind die erste Klinik im Burgenland mit einem eigenen CT-Gerät", weiß auch Boris Mikula. "Bei uns ist 24 Stunden Dienst und Notfälle können zu jeder Tages- und Nachtzeit behandelt werden. Es ist immer mindestens ein Arzt anwesend."Nachdem auch Tiere immer älter werden, wurde die Nachfrage nach Physiotherapie beim Tier immer größer. Dementsprechend hat man gehandelt und eine Physiotherapie dazu gebaut."Der Bereich ist mit einem eigenen Eingang versehen, damit die Tiere nicht durch die Klinik müssen. Man glaubt es kaum, aber die Tiere, die zur Physio kommen, wissen, dass sie jetzt nur so behandelt werden. Wenn sie in die Klinik vorne rein müssen, sind sie meist aufgeregt und das gefällt ihnen weniger."

Unterwasser-Laufband



30 Mitarbeiter

Ein besonderes Trainingsgerät wird das Unterwasser-Laufband für Hunde werden. "Dadurch können alte Hunde, oder jene, die eine Verletzung im Bewegungsapparat hatten, therapiert", erklärt Chiropraktikerin Sandra Hörtnagl. "Durch den Wasserwiderstand sind 10 Minuten auf dem Laufband wie etwa eine Stunde spazieren gehen. Trotzdem schont es die Gelenke."Auch Lasertherapie wird angeboten.In der Tierklinik in Parndorf arbeiten rund 30 Menschen, 15 Ärzte und 15 Helfer.