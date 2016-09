Fotografieausstellung in Stockholm

01.09.2016, 19:53 Uhr

ich hatte wieder mal beruflich in Stockholm zu tun. Nun, als Hobbyfotograf überlegt man da nicht lang, was man am Abend macht. Man schaut sich einfach die Ausstellungen in der Fotografiska, Stockholms Photomuseum und Ausstellungsgebäude an. Die Fotografiska ist im ehemaligen und nun wunderschön adaptierten altem Zollgebäude von Stockholm untergebracht. Es beherbergt die Fotografiska Akademia, die Ausstellungsräume und im letzten Stock ein hervorragendes Restaurant mit schönen Blick über den Hafen.

Momentan gab es zwei Ausstellungen. Eine von Nick Brandt, "Inherit the dust" und zwei von Bryan Adams. "Exposed" und "Wounded". Alle Ausstellungen haben mir sehr gut gefallen. Das sind zwei ganz tolle Fotografen. Bryan Adams mag der Eine oder Andere auch als Musiker kennen. Er hatte einige Hits.Man darf in der Ausstellungen fotografieren. Und die dort ausgestellten Bilder waren eine Wucht. Ich möchte Sie aber hier nicht zeigen, weil ich die Urheberrechte der Fotografen nicht verletzen will. Das ist aber auch nicht notwendig. Unter den unten angeführten Links kommt Ihr zu einigen von den Bildern. Unbedingt anschauen. Sie machen betroffen.Wenn Ihr den Hintergrund der Arbeit von Nick Brandt sehen wollt, dann empfehle ich das Video auf dieser Seite: http://fotografiska.eu/en/utstallningar/utstallnin... Das Video ist auf englisch. Allerdings versteht man auch so ganz leicht um was es geht. Und es macht sehr betroffen.Nick Brandt: http://inheritthedust.nickbrandt.com/ Bryan Adams - wounded: https://www.google.at/search?q=bryan+adams+wounded... Bryan Adams - exposed: https://www.google.at/search?q=bryan+adams+exposed... Viel Freude mit meinen Bildern von Innen- und Außenbereich der Fotografiska. Es ist natürlich nicht leicht neben solchen Größen zu bestehen. Ich hoffe, dass sie Euch trotzdem gefallen. Leicht zu machen waren Sie ohnehin nicht.Also, wenn Ihr das nächste Mal in Stockholm seit, dann besucht die FotografiskalgWolfgang