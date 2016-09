Jiu Jitsu U18 Europameisterschaft und German Open

27.09.2016, 00:07 Uhr

Die U21 WM-Dritte Anna FUHRMANN vom Jiu Jitsu Club „Vila Vita Pannonia“ Wallern erkämpfte, nachdem ihr am ersten Tag in der Ne-Waza Klasse -48kg der Europameistertitel zuerkannt wurde, am zweiten Tag in der Fighting Klasse -48kg den Vize-Europameistertitel.

Nach einem Freilos in der 1. Runde folgte ein souveräner „Full Ippon-Sieg“ gegen Maria-Eleni THEODOSI aus Griechenland. Auch den Kampf um den Finaleinzug gegen die Deutsche Katharina KIENITZ, die zuvor die U21-Vize-Weltmeisterin Diana RUZANOVA (RUS) in die Trostrunde schickte, konnte sie vorzeitig mit „Full Ippon“ für sich entscheiden. Im Finale musste sie sich leider der regierenden U21 Weltmeisterin Daria HONCHARENKO aus der Ukraine knapp mit 10:7 geschlagen geben und holte somit den VIZE-EUROPAMEISTERTITEL in der Fighting Klasse -48kg.Außerdem kämpfte an diesem Wochenende die BSSM-Schülerin Selina NOVAK bei den German Open in der Fighting-Klasse U21 -62kg. Mit zwei Niederlage und zwei Siegen erreichte sie in der stark besetzten Klasse den tollen 7. Platz.Auch Lisa FUHRMANN war bei den German Open im Einsatz. Sie musste sich nach zwei souveränen Siegen im Kampf um den Finaleinzug der späteren Siegerin ÖRENMARK aus Schweden leider denkbar knapp geschlagen geben. Im kleinen Finale sicherte sie sich mit einem „Full Ippon-Sieg“ gegen die Dänin JENSEN den 3. Platz und somit die Bronzemedaille in der Fighting Klasse U15 -57kg.