Julius Raab Medaille für Kurt Lentsch

19.12.2016, 11:43 Uhr

Die Julius Raab Medaille ist die höchste Auszeichnung des Wirtschaftsbundes, die anlässlich des 60. Geburtstages von Julius Raab im Jahr 1951 ins Leben gerufen wurde.Die Julius Raab Ehrenmedaille in Gold wird an ausgewählte Personen des öffentlichen Lebens, für ein außergewöhnliches Lebenswerk im Dienste unserer Wirtschaft verliehen. Viele herausragende Persönlichkeiten wie Maria Schaumayer, Kardinal Franz König oder Bundeskanzler Josef Klaus, um nur einige zu nennen, wurden mit der Ehrenmedaille in Gold für ihr Lebenswerk geehrt.Diese höchste Auszeichnung die der Österreichische Wirtschaftsbund zu vergeben hat, wurde am 30. November 2016 einem Mann verliehen, der die Wirtschaft im Burgenland und speziell den Bezirk Neusiedl am See, wie kein anderer geprägt hat.Kurt Lentsch steht für Handschlagqualität und für unermüdliches Engagement im Dienste seiner Funktionen.Kurt Lentsch hat den Bezirk Neusiedl am See als Wirtschaftsbundobmann von 2002 bis 2014 geführt und sich für die Stärkung der Wirtschaft und für die Verbesserung der Infrastruktur eingesetzt.Auch die Funktionen welche er in seiner politischen Laufbahn inne hat bzw. hatte sind lang:Bürgermeister von Neusiedl am See, Landtagsabgeordneter und natürlich seine Tätigkeit als 2. Landtagspräsident!Als erfahrener Unternehmer ist es ihm gelungen, mit seinem Fachwissen wichtige Reformen einzuleiten!Wirtschaftsbund Bezirksobmann Hannes Mosonyi, Wirtschaftsbund Direktor Walter Laciny und Wirtschaftskammer Regionalstellenleiter Robert Frank verliehen Bürgermeister Kurt Lentsch die Julius Raab Ehrenmedaille und gratulierten recht herzlich.