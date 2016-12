Feliz Navidad! Advent vor dem Liszthaus

09.12.2016, 19:28 Uhr

Heiter, besinnlich

Erstmals auf der Bühne stehen die "Scheko-Brüder“, die mit selbst arrangierten, schrägen Weihnachtssongs überraschen werden. Und in original Raidinger Ui-Mundart wird heiter-besinnlich über die Adventszeit Bilanz gezogen. Unterstützt werden die Raidinger vom preisgekrönten Gastchor aus Sopron, Kórus Spontánusz, der mit ungarischen Weihnachtsliedern auftritt. Chorleiter Zoltán Kocsis-Holper, der jetzt auch in Budapest wirkt, garantiert für die Qualität. Der Organisator, MGV-Obmann Gerhard Hufnagel, achtet auf die Stimmung: „Der Raidinger Advent steht für interessante Darbietungen und für beeindruckende Momente. Freudvoll gesungene Weihnachtslieder werden ergänzt durch überraschend frische Gesangseinlagen.“ Für den feierlichen Abschluss - das gemeinsame Stille-Nacht-Singen - werden wieder Riesen-Sternspritzer ausgeteilt. Die dafür erbetene Spende geht heuer an die Herzkinder, an einen Verein, der Eltern von herzkranken Kleinkindern unterstützt. Jedenfalls wird wieder ein einmaliges Erlebnis vorbereitet. Stimmgewaltige und außergewöhnliche Stunden erwarten die Gäste in Raiding; bei freiem Eintritt.