"Wei(h)nachten im Altenheim"

19.12.2016, 08:44 Uhr

Es geht um Piperl, Papperl und Pupperl, sowie darum, was man einer alten Frau zu Weihnachten wirklich schenkt. Doch Vorsicht!Schief vor Lachen wie Ermi-Omas Christbaum und mit Tränen in den Augen hat mancher das Programm schon verlassen.Ein sozialkritisches Weihnachtskeks aus Ermi-Omas Backstube. Zum ganzjährigen Verzehr geeignet. 20. Jänner.2017 um19:30 Uhr in der KUGA.