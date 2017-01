Westernball in Lutzmannsburg

28.01.2017, 23:50 Uhr

Zur Eröffnung brachten die hübschen Bandidas vom Reit- und Fahrverein Mittelburgenland mit einer coolen Choreografie zusätzliche Western-Stimmung in den Saal , wofür sich die anwesenden Cowgirls und Cowboys im Publikum begeistert bedankten. Weiter gings mit einer Square-Dance-Show mit komplizierten Figuren, polierten Western-Stiefeln bei den Herren und schönen Beinen bei den Damen. Musik von den "Western-Cowboys", eine Western-Bar, Hufeisenwerfen (Hauptpreis: ein lebendes Minischwein!), Tombola und Mitternachtseinlage garantierten auch für den Rest der Nacht beste Stimmung bei dem außergewöhnlichen Ballereignis in Jeans und Karo-Hemd, so dass sich Obmann Kancz mit seinen Jungs und Mädels über einen rundum gelungenen Abend freuen konnte!