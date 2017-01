SPÖ-Frauen luden zum Gemeinderätinnenkongress

29.01.2017, 11:21 Uhr

Vernetzung, Information, Austausch

Im DaBuki fand der SPÖ Gemeinderätinnen Kongress unter dem Motto „Weil ichs kann“ statt. Ziel der Veranstaltung war es, Frauen für die Tätigkeiten in der Politik und vor allem im Gemeinderat zu motivieren und zu begeistern. Um von ihren Aufgaben und Erfahrungen als Politikerinnen zu erzählen, kamen unter anderem Landesfrauenvorsitzende LRin Verena Dunst, NRin Gabriele Heinisch-Hosek sowie viele Bezirksvorsitzende des Burgenlandes.

„SPÖ-Frauen, ist die stärkste Frauenorganisation. Der Gemeinderätinnen Kongress ist eine Einladung mitzumachen und den Mut zu haben, sich zu engagieren,“ so Landesfrauenvorsitzende Verena Dunst. Ihr Wunsch ist es für 2017, dass sich mehr Frauen für die Menschen in den Dörfern einsetzen und die Interessen aus Frauensicht in den Gemeinden vertreten. Auch Landeshauptmann Hans Niessl war es in seiner Rede wichtig, Frauen zu motivieren in allen politischen Bereichen aktiv dabei zu sein.An diesem Abend hatten die Frauen Gelegenheit sich zu vernetzen, bei Informationsecken wichtige Infos einzuholen und bei einer Diskussionsrunde Fragen zu stellen und über Möglichkeiten zu sprechen.