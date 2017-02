01.02.2017, 05:30 Uhr

SV Schattendorf im Vorbereitungsstress

SCHATTENDORF (OF). Vier Mal Training am Rasen bei Minusgraden, dazu Heimtraining, wobei die Spieler per App den Nachweis erbringen müssen, als Wochen-Abschluss ein Testspiel – beim Burgenlandligaklub läuft die Vorbereitung auf Hochtouren. Und auch der Start der Testspielserie glückte: 4:2 gegen Grimmenstein („Es war nach langem wieder ein gutes Gefühl“, so Sportleiter Alex Bernhardt), ehe am Samstag ein „Doppel“ folgte, das Reserve-team gegen Oggau und die Kampfmannschaft gegen Katzelsdorf (2:1) testete. Davor gab es ein Vormittagstraining mit Mittagessen. „Alle ziehen an einem Strang und es macht Spaß“, hält der spielende Sportleiter fest, der zudem auch Erfolg auf anderen Linien feiert: Die einmal in der Woche erstellten Tormanntrainings-Videos werden rund 3.000 mal geklickt. „Mittlerweile sind es über 100 Videos“, so Alex Bernhardt. Mit einem Video hält der Keeper-Tross mit 12.000 Zugriffen derzeit einen Rekord …

