Erstes Charity-Openairkonzert beim Weihnachtshaus Bad Tatzmannsdorf

BAD TATZMANNSDORF. Hunderte Besucher erfreuten sich bereits am zauberhaften Flair des Weihnachtshauses Bad Tatzmannsdorf. Letzte Woche fand das erste Charity-Openairkonzert im Christmaswonderland in Sulzrigel mit der Sängerin Niki Kracher und ihren wunderbaren Weihnachtsliedern statt. Mit zahlreichen Song aus ihrer neuen Weihnachts-CD erfreute die Oberwarter Künstlerin Alt und Jung.

Auf Grund des Erfolgs konnte Niki Kracher überredet werden und singt nochmals abends am 26.Dezember. Dieses Event sollten Sie nicht verpassen.

Geöffnet bis 6. Jänner Natürlich stehen die Tore auch unter der Woche jeden Tag ab 16.30 Uhr für einen Besuch bis 6. Jänner 2017 offen. Nur am 24.Dezember bleiben die Tore geschlossen. Als Highlight wird heuer unter den Besuchern 3 Mal ein Jahresstromverbrauch in der Höhe von je 3.500 kWh am 6.Jänner 2017 verlost. Einfach jederzeit vorbei kommen und eine Gewinnkarte unverbindlich ausfüllen. Es lohnt sich!

Durch die vielen Spenden konnte schon jetzt einer Familie geholfen werden, wo der Tod der Mama und ihres ungeborenes Kindes ein tiefes Loch in die Herzen der Familie gerissen hat.

Die Open Garden-Veranstaltungen gibt es noch am 26., 30., 31. Dezember und 6. Jänner.