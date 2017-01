06.01.2017, 17:40 Uhr

Schiklub Bad Tatzmannsdorf aktiv

Pünktlich nach Neujahr veranstaltet der Schiklub Bad Tatzmannsdorf einen dreitägigen Kinderschikurs in St. Jakob am Walde. Mehr als 50 Kinder, Betreuer und Eltern oder Großeltern erfreuten sich bei Sonnenschein und guter Schneelage am Schispaß.