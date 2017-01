"Knoll packt an" - in der HBLA Oberwart

20.01.2017, 13:51 Uhr

Hitradio Ö3-Moderator verbrachte einen Vormittag in der HBLA Oberwart.

OBERWART. Die Ö3-Vormittagsshow "Knoll packt an" mit Andi Knoll kam heute LIVE aus der HBLA Oberwart.Ö3-Moderator Andi Knoll macht (fast) alles – immer freitags, einen Vormittag lang! Heute war er in der HBLA Oberwart als Assistenzlehrer im Einsatz. Er hat die Anwesenheit der Schüler überprüft, bei der Eislauf-Stunde am Naturteich mitgeholfen, im Radiostudio für das Schulradio „Prodio“ Tipps und Tricks verraten und ist mit den Schülern in der Psychologie-Stunde der Frage nachgegangen, ob vor Veränderungen meistens ein Konflikt steht. Lehrerin Eveline Friedrich lobt ihren Assistenzlehrer: „Ich hab‘ gewusst, es wird toll – und es ist noch viel toller geworden. Von mir kriegt Andi ein Plus.“„Radiomoderator ist zwar mein Traumberuf aber wer weiß, vielleicht entdecke ich ja noch andere Fähigkeiten und Talente in mir – einen anderen Job, der mir taugt. Das wird spannend“, so der Ö3-Moderator.