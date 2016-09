Erste Hickory Golf Clubmeisterschaft

30.09.2016, 21:09 Uhr

besteht aus gleichermaßen hartem wie auch elastischem Holz einer amerikanischen Nußbaumart, dem Hickory Baum. Der zweite Gastspieler war kein geringerer als der österreichische Hickory Meister Andreas Karacsonyi.

Bei der European Hickory Golf Championship in Dänemark am 3. und 4. September 2016 konnte Gertraud Hofer aus Oberwart, vom Reiters Golf & Country Club Bad Tatzmannsdorf, die Nettowertung der Damen gewinnen. Sie ist gleichzeitig die erste Österreicherin, die seit Bestehen der Europameisterschaft eine Wertung gewinnen konnte."Es ist eine Art Nostalgiebewegung, eine Reise zurück zu den Wurzeln des Golfsports. Man trägt Kleidung im Stil der 1930er Jahre, für die Meisterschaften wählt man historische Golfplätze aus. So wurde die European Hickory Championship dieses Jahr auf dem im Jahr 1883 errichteten Golfkursauf der Insel Fanö gespielt. Weltweit erfreut sich der Hickory Golfsport zunehmender Beliebtheit", schildert die Oberwarterin. Gertraud Hofer hat mit Gleichgesinnten im Frühjahr dieses Jahres den Hickory Club Burgenland gegründet und auch bereits bei der German Hickory Golf Championshipin Bad Ems teilgenommen.Trainiert wird mit historischer Ausrüstung und Kleidung einmal wöchentlich im Heimatclub Bad Tatzmannsdorf in geselliger Runde.