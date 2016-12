Gunners boten starke Leistung gegen Bonn

23.12.2016, 08:12 Uhr

Redwell Gunners hielten bis zur Pause sensationell mit, verpatzten aber das dritte Viertel.

OBERWART. Die Redwell Gunners hielten bis zur Pause gegen das Topteam der Telekom Baskets Bonn gut mit und gingen nach toller Aufholjagd sogar mit 31:30 in Führung. Zur Pause stand es 36:37. Ein weiterer Dreier von Käferle brachte Oberwart in Front, doch binnen weniger Minuten sorgte ein 12:0-Run der Deutschen für die Vorentscheidung, das Viertel endete 48:66. Am Ende verlor Oberwart mit 64:83.Werfer Gunners: Cumberbatch 16, Käferle 13, Kuakumensah 11, Blazevic 8, Traylor 6, Jackson 6, McNealy 4In der Meisterschaft geht es am Montag, 26. Oktober, um 18 Uhr mit dem Heimspitzenspiel gegen die Gmunden Swans weiter.