Johanna Sixt rockt die Amadeus Horse Indoor Show.

Vom 08.-11.12.2016 fand das größte Reithallen Springturnier von Österreich statt. Mehr als 700 Pferde waren bei diesen internationalen Turnier am Start. Nach ihren Erfolgen von Ebreichsdorf fuhr Johanna Sixt mit ihren Pferden Koh I Noor und Handy sehr motiviert nach Salzburg.Schon beim ersten Start bei einer Springprüfung über 1.30m siegte sie mit Koh I Noor. Am selben Tag gelang ihr mit Handy beim internationalen KO Springen (Nachwuchs gegen die Stars des Turniers) der 3. Platz.

Am nächsten Tag gab es für die Junioren 2 Springen Johanna Sixt konnte beide gewinnen: 1.25 m mit Handy und 1.35 m mit Koh I Noor.Am Abschlusstag standen der kleine 1.30 m und der große 1.40 m Junioren Grand Prix am Programm.Johann Sixt gelang es bei ihren letzten Auftritt im Juniorenlager beide zu gewinnen, den kleinen GP mit Handy und den großen GP mit Koh I Noor. Somit war sie die weitaus erfolgreichste Reiterin des internationalen Junioren Turniers.Ab nächstem Jahr startet Johanna Sixt in der Young Rider Klasse und ihr Ziel ist die Europameisterschaft in Samorin in der Slowakei.