Sportler des Bezirks 2016

28.11.2016, 00:00 Uhr

Zehn Nominierte aus 45 Kandidaten stehen in der Kategorie "Sportler" zur Wahl. Die Online-Wahl erfolgt vom 28. November bis 19. Dezember, zeitgleich mit der Jurywahl.

Die Nominierten*

1x Staatsmeister (Team-Sprint), 1x Gold (Keirin), 1x Silber (Sprint), 1x Bronze (Scratch) bei der Junioren-ÖM1x Weltmeister (Zielbewerb Team), 1x 4. Platz (Zielbewerb Einzel) bei WM, 1x Vizestaatsmeister (Weitenbewerb), 1x Gold (Team Weitenbewerb) und Bronze (Weitenbewerb Einzel) im EuropacupMeister und Cupsieger mit den Redwell Gunners, MVP (Wertvollster Spieler) der Saison2x Österreichischer U23-Meister (Mannschaft, Weitenbewerb), 1x U23-Silber (Ländervergleichskampf, Team), 1x U19-Bronze (Weitenbewerb), 1x 4. Platz U19-ÖM (Teambewerb)2x Staatsmeister (Mannschaft, Staffel), 2x Vizestaatsmeister (Langdistanz, Nacht-OL), 1x 6. Platz bei EM (Staffel), 1x 13. Platz bei WM (Staffel), 1x 4. Platz (Team) bei Militär-WM; Landesmeister (Langlauf)1x Staatsmeister (Team-Sprint), 1x Bronze bei ÖSTM (Sprint), 1x 4. Platz (Madison), 1x 5. Platz (Ausscheidungsrennen) bei ÖSTM-Bahn, 2. Platz Ungarnrundfahrt (Prolog), 1x 13. Platz in Barcelona (Punkterennen)3x Staatsmeister (Staffel, Mitteldistanz, Mannschaft), 1x 6. Platz (Staffel), 2x 12. Platz (Lang, Mitteldistanz) bei EM, 1x 10. Platz (Sprint Mixed Staffel), 1x 13. Platz (Staffel) bei WM, 1x 6. Platz (Sprint), 2x 11. Platz (Mittel, Staffel) bei Schwedischer Meisterschaft, 18. Gesamtrang bei Oringen, 1x 2. Platz, einige Top 10-Plätze im Weltcup, 11. Platz im Gesamtweltcup, 2x 4. Platz (Team, Staffel), 1x 9. Platz (Lang), 1x 12. Platz (Mittel) Militär-WM1x Europameister (WA 3D-Bewerb), 1x Junioren-Weltmeister (Compound), 2x Staatsmeister (Einzel, Mannschaft) im Outdoorbewerb, 1x Staatsmeister und Österreichischer Meister (Junioren), 1x Bronze (Teambewerb) im Compound-Bewerb, 1x Staatsmeister und Österreichischer Meister (Junioren) im WA 3D-Bewerb, 1x Indoor-Vizestaatsmeister, 1x Gold (Junioren), 1x Bronze (Teambewerb) Indoor-ÖM, 2x Österreichischer Meister (Einzel, Mannschaft) im AAA 3D-Bewerb, 1x 8. Platz (Outdoor) bei EM, Halbfinalteilnahme bei Jugend-EM, Siege beim Youth Cup in Heviz und Alpe Adria Cup, zahlreiche Österreichische Rekorde1x Staatsmeister (Team) und Vizestaatsmeister (Einzel) im WA 3D-Bewerb, 1x Staatsmeister (Mannschaft) und Vizestaatsmeister (Einzel) im Outdoor-Bewerb, 1x Bronze (Team) bei Indoor-ÖM, 1x Österreichischer Meister (Mannschaft) und Vizemeister (Einzel) AAA 3D-Bewerb, 1x Bronze (Compound) bei ÖSTMSieg beim EurAsiacup mit dem Team Europa, 2x 2. Platz (KLM Open, British Masters), 2x 4. Platz (Turkish Open, Finalturnier in Dubai), 1x 5. Platz (Porsche European Open), 2x 7. Platz (Dunhill Links Championship, BMW International Open), 1x 10. Platz (Atzenbrugg), 11. Platz bei Olympischen Spielen, 9. Gesamtrang im Race to Dubai, Nummer 47 der Weltrangliste

*Es sind nur jeweils die größten Erfolge ausgewiesen (Stand 26.11.2016)