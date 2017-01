Zwei Top 30-Plätze für Verena Eberhardt in Down Under

19.01.2017, 17:38 Uhr

Verena Eberhardt bewies ihr Können bei Rundfahrt-Serie im Süden Australiens.

ST. MARTIN. Radsportlerin Verena Eberhardt startete bei der Tour Down Under, einer internationalen UCI Rundfahrt im Süden Australiens. Rund um Adelaide gab es vier Etappen, davon zwei Berg-Etappen und zwei Kriterien.Zwischen den Rennen in Tasmanien und Adelaide war die St. Martinerin mit zwei ihrer Teamkolleginnen in Bright untergebracht, wo sie sich ideal vorbereiten konnte. Sie machten Abstecher zum Mount Hotham, Falls Creek und Mount Buffalow. In Adelaide traf Verena auf drei weitere Teamkolleginnen vom Maaslandster veris CCN international Cycling team. Das Team ist mit Fahrerinnen aus Australien, Neuseeland, Japan , der Schweiz und den Niederlanden international aufgestellt.

Platz 21 und 26 auf Flachetappen

Ab nach Berlin

In der ersten Etappe lag Verenas Aufgabe darin, ihren Teamkolleginnen zu helfen. Selbst beendete sie das Rennen nach einem 15km Zielanstieg auf Platz 91. Die zweite flache Etappe lag ihr schon eher und Verena belohnte sich mit einem 21. Platz."Die 3. Etappe war die hügeligste und ich hatte schon ein Angst, dass die Mädels zu schnell drüberfahren werden, aber ich hab mich gut durchgekämpft und bin mit der dritten Gruppe ins Ziel gekommen", schildert Verena ihren 49. Platz.Die vierte und letzte Etappe war wieder komplett flach. "Ein schöner Kiterium-Rundkurs, der mir gut gelegen ist. Ich konnte mich die letzten fünf Runden perfekt in den Sprintzug der größeren Teams reinquetschen. Ich dachte, ich bin perfekt positioniert für den Sprint. Leider hab ich dann in den letzten 500m einen kleinen Fehler gemacht und ein Hinterrad einer "Anfahrerin" ausgewählt, welche dann im grunde die Beine hängen gelassen hat und mich im Wind stehen ließ", berichtet Verena.So reichte es nur für Platz 26, was ein gutes Ergebnis darstellt. "Nach der super 2. Etappe habe ich mir fast noch mehr erwartet. In der Teamwertung der letzten Etappe wurden wir Dritte, was ein großartiger Erfolg ist", so die St. Martinerin.Nach einem schwierigen Rückweg ist Verena wieder in Österreich. Bereits Samstagfrüh geht es für sie nach Berlin, wo das Sechstagerennen auf der Bahn am Programm steht.Dort wird sie beim Punkterennen, dem Scratch und im Ausscheidungsrennen an den Start gehen.